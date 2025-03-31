Глава Білого дому пообіцяв іранцям влаштувати небачені раніше бомбардування.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями і вторинними тарифами, якщо Тегеран не підпише з Вашингтоном угоду щодо своєї ядерної програми.

"Якщо вони не укладуть угоду, будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, подібних до яких вони ніколи раніше не бачили", - заявив Трамп, пише Reuters.

"Є ймовірність, що якщо вони не укладуть угоду, я введу для них вторинні тарифи, як чотири роки тому", - додав Трамп.

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Іран і США

Минулого тижня Іран відмовився від прямих переговорів із Вашингтоном. Потім Трамп повідомив, що офіційні особи США та Ірану ведуть переговори, але не вдавався в подробиці.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив: "Прямі переговори (зі США) були відхилені, але Іран завжди брав участь у непрямих переговорах, і тепер верховний лідер також підкреслив, що непрямі переговори все ще можуть тривати".

Переговори щодо ядерної програми Ірану

Раніше Трамп встановив Ірану жорсткі рамки для нової ядерної угоди. Він також пригрозив наслідками, якщо Тегеран відхилить його пропозицію.

Крім того, у Bloomberg писали, що російський диктатор Володимир Путін погодився бути посередником на переговорах між США та Іраном щодо ядерної програми.

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