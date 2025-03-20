Президент США пригрозив наслідками, якщо Тегеран відхилить його пропозицію.

Президент США Дональд Трамп відправив верховному лідеру Ірану, аятолі Алі Хаменеї, "жорсткого листа", в якому позначив терміни для укладення нової ядерної угоди. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставлені джерела в Білому домі.

Уточнюється, що Трамп дав Ірану, який продовжує стрімко розвивати свою ядерну програму і як ніколи наблизився до створення ядерної зброї, два місяці на те, щоб укласти нову угоду.

За словами джерел, лист був "жорстким". У ньому американський лідер запропонував провести переговори щодо нової угоди, а також пригрозив наслідками, якщо Тегеран відхилить ініціативу та продовжить розвивати свою ядерну програму.

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Джерела стверджують, що перед надсиланням листа до Ірану Білий дім проінформував про його зміст кількох союзників, серед яких були Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. В адміністрації Трампа і в іранській місії при ООН відмовилися надати коментар журналістам щодо цього.

Тим часом Хаменеї назвав пропозицію Трампа щодо ядерної угоди "обманом", метою якого нібито є створення враження про те, що Тегеран відмовляється від переговорів.

Після цього іранська місія при ООН оголосила, що Ісламська республіка не виключає, що діалог щодо ядерної програми зі США все ж може відбутися:

"Якщо метою переговорів є зняття побоювань щодо можливої мілітаризації ядерної програми Ірану, такі обговорення можуть бути розглянуті".

Проте дипломати додали, що якщо метою є "демонтаж мирної ядерної програми" Ірану, то такі переговори ніколи не відбудуться.

Що відомо про ядерну угоду з Іраном

Угоду щодо іранської ядерної програми між Іраном, США, Росією, КНР, Великою Британією та Францією підписали у 2015 році. Домовленість передбачала, що Тегеран безперешкодно допускатиме інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поступове зняття західних санкцій, а більшу частину збагаченого урану буде вивезено за кордон. Також вимагалося, щоб завод зі збагачення урану Фордо став науково-дослідним центром.

Через порушення з боку Тегерана умов Трамп під час свого першого президентського терміну оголосив у 2018 році про вихід з угоди та ініціював нові санкції. У 2019 році Іран призупинив виконання двох пунктів договору.

За даними МАГАТЕ, Ісламська республіка продовжила розвивати свою ядерну програму. Згідно з одним з останніх звітів, у Ірану запасів збагаченого урану вже може вистачити для створення п'яти ядерних бомб.

Нещодавно, після вступу Трампа на посаду президента, російський диктатор Володимир Путін погодився стати посередником на ядерних переговорах між США та Іраном.

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