Президент США наказав Пентагону підготуватися до скоординованої ядерної конфронтації з Росією, Північною Кореєю і Китаєм.

Президент США Джо Байден затвердив суворо секретний ядерний стратегічний план, який має переорієнтувати американську стратегію, зосередивши її на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю. Водночас, як пише The Times, ця стратегія викликала жорстку реакцію Пекіна.

"США поширюють наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи приводи для отримання стратегічної переваги", - заявила представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, додавши, що США "останніми роками роздули так звану теорію ядерної загрози Китаю".

Зміна підходу США до Китаю відбулася у відповідь на нещодавнє збільшення кількості його ядерних боєголовок. Згідно з останніми дослідженнями міжнародних контрольних органів, Китай має близько 500 боєголовок, тоді як рік тому їх було всього 400. Очікується, що до 2030 року ця цифра подвоїться. Інші країни, що володіють ядерною зброєю, включно з Росією і США, мають набагато більше, але останніми роками скоротили свої запаси, оскільки застарілі боєголовки списуються швидше, ніж створюються нові.

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І зміна стратегії Вашингтона відображає побоювання, що ворожі США держави можуть координувати свою ядерну діяльність.

Водночас Китай стверджує, що його ядерна модернізація не спрямована проти будь-якої "третьої сторони", і додає, що, на відміну від інших ядерних держав, він дотримується політики "незастосування першим".

"Саме США є головним джерелом ядерної загрози та стратегічних ризиків у світі", - сказала Мао.

Посилення напруги між Китаєм і США

Західні аналітики вважають, що США мають бути готовими не тільки протистояти Росії, а й воювати одночасно з Китаєм і КНДР. Найімовірніше, американсько-китайський конфлікт за Тайвань майже напевно перетвориться на регіональну війну, охопивши Корейський півострів і втягнувши в неї як Північну, так і Південну Корею.

Також NYT писав, що Китай і Росія уклали неформальний політичний та економічний альянс проти Заходу. Наразі вони посилюють співпрацю між своїми збройними силами, проводячи дедалі провокативніші військові навчання.

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