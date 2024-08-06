Американо-китайський конфлікт за Тайвань майже напевно перетвориться на регіональну війну, втягнувши в неї як Північну, так і Південну Корею.

Минулого місяця Комісія з національної оборонної стратегії США опублікувала звіт, в якому запропонувала Пентагону розробити "Конструкцію сил на кількох театрах воєнних дій", здатну протистояти одночасним загрозам в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та на Близькому Сході. Це буде необхідно для подолання зростаючого ризику війни як з Китаєм, так і з Росією.

Менш очевидною, але також важливою є необхідність протистояти загрозі одночасної війни з Китаєм і Північною Кореєю, пише Foreign Policy. Існує реальний і зростаючий ризик конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм через Тайвань. Пентагон вже розглядає війну з Китаєм як найважливішу загрозу для визначення пріоритетів майбутніх військових можливостей і ресурсів. Однак, всупереч традиційним припущенням, малоймовірно, що такий конфлікт буде обмежений Тайванською протокою.

Швидше за все, американо-китайський конфлікт за Тайвань майже напевно перетвориться на регіональну війну, охопивши Корейський півострів і втягнувши в неї як Північну, так і Південну Корею. Це пояснюється тим, що Китай матиме сильний стимул завдати удару по американських базах у Південній Кореї і спонукати Північну Корею спровокувати і зв'язати там американські війська.

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Аналогічно, Північна Корея може вступити у війну, щоб запобігти нападу США, якого вона боїться, скористатися розгубленістю Сполучених Штатів, щоб звести старі рахунки зі своїм суперником у Сеулі або вплинути на результат війни, що матиме глибокі наслідки для її власної безпеки.

Крім того, неготовність до такого сценарію війни на два фронти дає Пекіну і Пхеньяну додатковий стимул атакувати саме для того, щоб використати цю вразливість США і їхніх союзників. Тому Сполучені Штати і їхні союзники повинні оновити свої оборонні стратегії і сили, щоб підготуватися до стримування, а в разі потреби і до перемоги в одночасній війні проти Китаю і Північної Кореї.

Автори матеріалу проаналізували ризик одночасного конфлікту США з Китаєм і Північною Кореєю. Вони дійшли висновку, що війна з Китаєм, найімовірніше, також стане війною з Північною Кореєю, і навпаки, війна з Північною Кореєю може призвести до втручання Китаю.

"Хоча другий сценарій вже отримав певну увагу, ми вважаємо, що найбільш вірогідний і небезпечний шлях до війни США на два фронти – з Китаєм і Північною Кореєю – насправді починається з американо-китайського конфлікту навколо Тайваню. Якщо Китай нападе на Тайвань, Вашингтон, швидше за все, застосує військові сили, що діють з баз в регіоні, проти китайських сил, що атакують. У відповідь або для того, щоб попередити таку можливість, Пекін матиме сильний стимул завдати удару по регіональних американських базах, в тому числі в Японії і Південній Кореї", – йдеться у матеріалі.

Навіть якщо Пекін завдасть удару лише по базах в Японії, китайським літакам і ракетам доведеться пролітати над Корейським півостровом або повз нього, що становитиме загрозу американським і південнокорейським військам там. Також ці ракети можуть бути збитими американськими і південнокорейськими системами протиповітряної і протиракетної оборони. Крім того, Китай може активно заохочувати Північну Корею до провокацій або нападів на Південну Корею і Японію, щоб зв'язати і відволікти американські сили від боротьби навколо Тайваню.

Північна Корея ж може мати власні вагомі причини для вступу в конфлікт. Побачивши, що Вашингтон відволікається на Тайвань, Пхеньян може вдатися до опортуністичної агресії проти того, кого північнокорейський лідер Кім Чен Ин зараз називає своїм "головним ворогом" – Південної Кореї.

Зрештою, Північна Корея навряд чи стоятиме осторонь, коли її наймогутніший покровитель бореться з наймогутнішим ворогом у війні, яка визначить долю регіону і матиме глибокі наслідки для безпеки Пхеньяна. Поразка Китаю, ймовірно, залишить Північну Корею в небезпечній ізоляції, тоді як поразка США може витіснити американські війська з регіону і значно покращити військову позицію Північної Кореї.

"Багато аналітиків помилково припускають, що Вашингтон і Пекін мають спільну зацікавленість у підтримці стабільності на Корейському півострові, зокрема, в уникненні північнокорейської ядерної ескалації, і що вони мовчки погодяться з тим, що Північна і Південна Кореї не повинні переходити межі у війні за Тайвань. Це хибна передумова. Вона застосовує логіку мирного часу до воєнного і народилося з оптимізму епохи більшої співпраці у відносинах між Китаєм і США. Якщо Китай розпочне війну з Тайванем, це буде свідченням того, що його лідери вирішили, що регіональна стабільність більше не є головним пріоритетом", – пише видання.

Також цілком імовірно, що Китай втрутиться в будь-яку війну, яка розпочнеться в Кореї. Малоймовірно, що Пекін намагатиметься інспірувати війну на Корейському півострові, він міг би отримати вигоду від такого конфлікту, зав'язавши і виснаживши військові ресурси США, Південної Кореї та інших союзників.

Сполучені Штати та їхні союзники здебільшого не готові до таких сценаріїв. Можливості США та партнерів, механізми командування і управління, а також їхня позиція (включно з силами, базами і угодами з союзниками) не дуже добре пристосовані для одночасного конфлікту з Китаєм і Північною Кореєю. Нинішня неготовність може навіть зробити сценарій війни на два фронти більш вірогідним, надаючи і Пекіну, і Пхеньяну стимул для розширення конфлікту з метою використання вразливостей США і їхніх союзників.

Щоб запобігти цьому кошмарному сценарію, Сполучені Штати, Австралія, Японія, Філіппіни, Південна Корея та інші союзники і партнери повинні відкрито брати участь у ретельному плануванні і військових навчаннях, щоб підготуватися до одночасної боротьби з Китаєм і Північною Кореєю за різними сценаріями, захищаючи при цьому оперативні деталі.

Китай може готуватися до війни

У ЗМІ зʼявилася інформація, що Китай накопичує дефіцитну сировину на випадок тривалої війни зі США – торговельної чи повноцінної – в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Зробивши висновки з російського вторгнення в Україну, Пекін уже не сподівається на бліцкриг у ситуації з Тайванем.

Китай очікує, що в разі перемоги на виборах Трамп максимально скоротить підтримку України, після чого Вашингтон зосередиться на стримуванні Пекіна. Це може спровокувати певну напруженість навколо Тайваню і, як наслідок, призвести до морської блокади китайських портів.

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