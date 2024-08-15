Посилення такої співпраці викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Китай і Росія уклали неформальний політичний і економічний альянс проти Заходу. Зараз вони посилюють співпрацю між своїми збройними силами, проводячи все більш провокаційні військові навчання, пише The New York Times.

Минулого місяця китайські та російські бомбардувальники дальнього радіусу дії вперше разом проводили патрулювання поблизу Аляски. Днями раніше країни вперше за вісім років провели військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Південно-Китайському морі. І вони частіше здіймалися в небо і разом плавали водами поблизу Тайваню, Японії і Південної Кореї, де Америка має стратегічні інтереси.

Військові навчання є, в певному сенсі, найяскравішим вираженням зближення між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Владіміром Путіним, які намагаються кинути виклик своєму головному геополітичному супернику – Сполученим Штатам Америки.

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Китай був розчарований американськими торговельними обмеженнями і створенням Вашингтоном безпекових альянсів в Азії. Він намагається задобрити європейські країни за допомогою торгівлі та посилити свій вплив серед бідніших країн за допомогою інвестицій.

"Пекін дедалі більше відчуває, що дипломатичних та економічних дій недостатньо, щоб донести свою позицію до Вашингтона, тому він все більше покладається на свої військові сили як на інструмент сигналізації. Партнерство з Росією – це спосіб посилити послання Пекіна", – сказав Брайан Гарт, науковий співробітник проєкту "Китайська міць" Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Для Вашингтона ці навчання сіють сумніви щодо того, чи зможуть Сполучені Штати перемогти у війні в Азії проти об'єднаних сил Китаю і Росії. Хоча американські військові планувальники вже давно розглядають сценарії з Китаєм і Росією окремо, вони приділяли менше уваги перспективі спільних дій двох ядерних держав, оскільки це вже давно здавалося малоймовірним.

Війна в Україні: як змінилася співпраця РФ і Китаю

Посилення союзу між Китаєм і Росією стало ключовим фактором у війні РФ проти України. Сполучені Штати заявляють, що Путін не зміг би підтримувати військові зусилля, якби Китай не продовжував купувати величезні обсяги російської нафти і не постачав Росії технології подвійного призначення, які можуть бути застосовані на полі бою.

Пекіну ж Росія потрібна як єдиний потужний партнер на противагу Сполученим Штатам.

"Китай опинився в дуже складній геополітичній ситуації. У нього фактично немає союзників. Росія – єдина країна, яка може щось змінити", – вважає експерт з китайсько-російських відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї Олександр Корольов.

Найбільшою загрозою для Росії, якщо вона приєднається до Китаю в будь-якому конфлікті, є загроза її ядерного арсеналу, найбільшого у світі. Водночас "є багато речей, які Росія може зробити, щоб допомогти Китаю, і які не включають в себе війну", сказала науковий співробітник з міжнародних досліджень Стенфордського університету Оріана Скайлар Мастро.

Сухопутний кордон Росії з Китаєм протяжністю 2500 миль може виявитися критично важливим для доставки зброї, нафти та інших товарів, якщо Сполученим Штатам та їхнім союзникам вдасться встановити морську блокаду Китаю. Росія також може відмовити в доступі до повітряного простору поблизу своїх кордонів, особливо поблизу Японії, де розташовані бази США.

"У сценарії затяжної війни ця підтримка значно ускладнить завдання змусити Китай капітулювати", – каже д-р Мастро.

Розширення меж співпраці

Щоб надіслати ефективний сигнал, військові навчання, як правило, мають створювати нові прецеденти. Так було 24 липня, коли два китайських стратегічних бомбардувальника H-6 і два російських стратегічних бомбардувальника Ту-95 вперше здійснили спільне патрулювання поблизу Сполучених Штатів. Літаки, як вважається, вилетіли з аеродрому Анадир на Чукотці, східному регіоні Росії.

Чотири бомбардувальники увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски, яка була б недосяжною для H-6, якби він злетів з Китаю, оскільки максимальна дальність польоту цього літака становить 3700 миль. Патрулювання, яке було перехоплене американськими і канадськими винищувачами, відбулося через два дні після того, як Пентагон опублікував нову доповідь про арктичну стратегію, в якій відзначив посилення співпраці між Китаєм і Росією в регіоні і загрозу, яку вона становить для Сполучених Штатів.

"Використання російської авіабази китайськими військовими літаками може свідчити про те, що обидві армії можуть спілкуватися, працювати разом і використовувати ресурси одна одної, що є частиною того, що військовою мовою називається оперативною сумісністю. Це також відображає зростаючий рівень довіри між двома країнами, які не завжди були дружніми. Обидві країни також натякнули на створення спільної системи протиракетної оборони, яка могла б забезпечити як Китай, так і Росію більш раннім попередженням про ядерний удар, що дозволило б їм швидше реагувати", – йдеться у матеріалі.

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння

Військові Китаю і Росії ще далеко не настільки інтегровані, як американська армія з партнерами по НАТО. Але посилення співпраці між ними викликає занепокоєння у Вашингтоні. У доповіді, опублікованій минулого місяця уповноваженою Конгресом Комісією з питань національної оборонної стратегії, поглиблення взаємодії між Китаєм і Росією названо "найбільш значущим стратегічним розвитком за останні роки".

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила на слуханнях у Сенаті, що американські чиновники повинні розглянути, як Росія може допомогти, якщо Китай вирішить вторгнутися на Тайвань, який, як очікується, Сполучені Штати будуть захищати.

Така потенційна допомога може не обов'язково включати в себе приєднання до конфлікту в Азії. Під час симуляцій конфлікту з Китаєм в Центрі нової американської безпеки часто розглядається сценарій, в якому Росія починає війну в іншому місці, що відволікає американські війська.

"Китай може розраховувати на Росію, яка все частіше стає молодшим партнером у цих відносинах, щоб відкрити другий театр військових дій для відволікання США і деяких їхніх союзників. Це може зменшити кількість ресурсів і уваги, які спрямовуються на Китай", – каже керівниця Центру Бекка Вассер.

Китай і Росія проводять спільні військові навчання протягом двох десятиліть. Пекін заявляє, що в цій військовій співпраці немає нічого незвичайного, і що вона не спрямована проти будь-якої третьої країни. При цьому у піднебесній звинувачують Сполучені Штати в провокаційній поведінці, коли американські військові наближаються до китайського повітряного чи водного простору.

Незалежний аналітик з питань оборони і колишній китайський військовий офіцер Сонг Чжунпін сказав, що він очікує, що навчання РФ і Китаю будуть проводитися частіше – особливо поблизу Аляски, щоб протистояти американському тиску.

Співпраця між Китаєм та РФ

За час повномасштабної війни РФ проти України співпраця Росії та Китаю поглибилася. Зокрема, Пекін неоднозарово звинувачували у поставках Росії товарів подвійного призначення, які потім використовувалися у агресії проти України.

Крім того, західні аналітики вважають, що США мають бути готові не лише протистояти Росії, а й воювати одночасно з Китаєм і КНДР. Швидше за все, американо-китайський конфлікт за Тайвань майже напевно перетвориться на регіональну війну, охопивши Корейський півострів і втягнувши в неї як Північну, так і Південну Корею.

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