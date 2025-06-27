Зокрема такі слова президента США в Ірані назвали "спекуляціями".

В Ірані заперечили, що країна запланувала зі США відновлення ядерних переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі, цитує Bloomberg.

"Я чітко заявляю, що жодних угод, домовленостей чи обговорень щодо початку нових переговорів не було. Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно", - наголосив він.

Також Аракчі відхилив прохання інспекторів ООН з ядерної енергії оцінити масштаби збитків, які були завдані ядерним об'єктам через атаки США та Ізраїлю.

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За його словами, Іран "наразі" не планує приймати в Тегерані генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Ядерні переговори між США та Іраном - що відомо

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня сторони проведуть перемовини та "можливо" підпишуть угоду. Така зустріч стала би першою після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, в яку втрутилися й США. Це зірвало дипломатичні зусилля з вирішення напруженості навколо ядерної програми Тегерана.

"Хоча деякі іранські чиновники, включаючи президента, висловили готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших, які особливо протидіють залученню до переговорів після конфлікту", - додають у Bloomberg.

Водночас представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, чому його країна не дозволить Ірану створити ядерну зброю. За його словами, такі дії є "червоною лінією" для Америки.

Віткофф вважає, що іранська ядерна програма може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході, і "тоді кожен захоче створити бомбу". Тому, як зазначив представник Трампа, США просто не можуть цього дозволити.

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