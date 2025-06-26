Іранська ядерна програма може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході, заявив Віткофф.

Сполучені Штати Америки вважають створення Іраном ядерної зброї "червоною лінією", заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф на телеканалі CNBC.

"Збагачення урану й розробка озброєння - це "червона лінія", ми не можемо допустити створення Іраном ядерної зброї, тому що це дестабілізує весь регіон", - зазначив спеціальний представник президента США.

За його словами, іранська ядерна програма може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході, і "тоді кожен захоче створити бомбу". Тому, заявив він, США просто не можуть цього дозволити.

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Також спецпредставник президента США висловив сподівання "на всеохопну мирну угоду з Іраном".

Удари США по ядерних об’єктах Ірану: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, адміністрація США хоче обмежити доступ Конгресу до розвідданих через витік щодо ударів по Ірану. Як повідомили виданню Axios чотири джерела, топ-чиновники США та американський президент Дональд Трамп "обурені" через витік даних. Неназваний представник Білого дому заявив, що тим, хто зливає інформацію, "оголошують війну".

Крім того, як стало відомо, Іран вперше офіційно визнав, що США "сильно пошкодили" його ядерні об'єкти. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї. За його словами, атаки стали не лише військовим актом, а й порушенням міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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