За словами президента Франції, ці удари могли призвести до негативних наслідків.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що атаки США на ядерні об'єкти Ірану були ефективними. Про це він заявив журналістам у Брюсселі після саміту лідерів Європейського Союзу, цитує Bloomberg.

"Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо. Але найгірше було б, якби це призвело до виходу Ірану з договору про нерозповсюдження, що в кінцевому підсумку призвело б до колективного відхилення від курсу і ослаблення", - зазначив політик.

Також лідер Франції додав, що президент США Дональд Трамп дуже старається досягти припинення вогню в секторі Гази.

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"Щодо Гази, я відчув, що президент Трамп був дуже рішучим, дуже твердим, усвідомлюючи важливість припинення вогню, і я вважаю, що його відданість цій справі є надзвичайно важливою. Я знаю, що його команда веде постійні переговори", - підкреслив Макрон.

У Bloomberg нагадали, що Трамп заявив, що, на його думку, угода щодо Гази "дуже близька".

Атаки США на ядерні об'єкти Ірану

Нагадаємо, 22 червня США масовано атакували ядерні об'єкти Ірану. У Білому домі заявлили про знищення ядерної програми країни, однак директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф наголосив, що ядерна програма Ірану зазнала "серйозної шкоди".

Водночас в Ірані визнали, що США "серйозно" пошкодили ядерні об'єкти країни. Зокрема міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зауважив, що рішення про подальший допуск інспекторів МАГАТЕ має ухвалити Вища рада національної безпеки країни. За його словами, відповідь Ірану на дії США може мати як дипломатичні, так і внутрішньополітичні наслідки.

Своєю чергою верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранців з "перемогою" над Ізраїлем та США. За його словами, втручання США у війну не дало жодних результатів.

"Ісламська Республіка вийшла переможницею і завдала жорсткого удару по обличчю Америки", - додав Хаменеї.

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