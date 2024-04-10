Міжнародні інспектори зафіксували встановлення нового обладнання, що прискорює виробництво урану.

Минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

The Washington Post пише, що іранська ядерна програма, яка вже 15 років привертає світову увагу, здебільшого схована в об'єкті під землею в горі біля Великої Соляної Пустелі. Установка, відома як Фордо, є внутрішнім святилищем ядерного комплексу Ірану, яке міцно охороняється, та частим пунктом призначення міжнародних інспекторів, чиї візити мають запобігти будь-яким секретним спробам Ірану створити ядерну зброю.

Журналісти уточнили, що останній візит інспекторів у лютому показав значні зміни на заводі. Незважаючи на те, що виробництво збагаченого урану було зупинено згідно з ядерною угодою 2015 року, тепер там встановлено нове обладнання, що прискорює виробництво урану, зокрема й небезпечніші його форми, що наближають Іран до здатності виробляти ядерну зброю.

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Тим часом іранські чиновники вже відкрито говорять про досягнення "стримування", маючи на увазі, що у країни тепер є все необхідне для створення бомби.

"Хоча Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів, кажуть нинішні та колишні чиновники", - йдеться в матеріалі.

Ядерна зброя у світі

Раніше УНІАН повідомляв, що наразі ядерна зброя Росії вже перебуває в Білорусі, тобто ближче до території НАТО. Агенти західної розвідки та аналітики, які використовують відкриті дані, провели місяці, спостерігаючи за розміщенням російських військ у Білорусі, яке лідер РФ Володимир Путін називає застереженням для Заходу. Передислокація озброєнь у Білорусь означає, що це одне з найзахідніше розташованих місць, де розміщується ядерний арсенал Росії.

Крім того, на даний момент у Росії є 5580 ядерних боєголовок. З цього числа 2670 боєголовок зі складу ядерного арсеналу перебувають у запасі, а 1200 застарілих боєзарядів все ще не утилізовані і зберігаються на складах у Росії.

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