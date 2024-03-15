Це чіткий політичний сигнал, але деякі експерти применшують його військове значення.

Росія перемістила тактичну ядерну зброю в Білорусь, ближче до території НАТО. Президент Росії Володимир Путін погрожує ширшою військовою конфронтацією з Альянсом через підтримку України.

Видання Foreign policy пише, що ядерне питання висить над головами західних лідерів відтоді, як Росія вторглася в Україну. Західні розвідники і фахівці з відкритих джерел витратили місяці на відстеження статусу російського розгортання в Білорусі, яке сам Путін оформив як попередження Заходу. Перекидання зброї в Білорусь знаменує собою одну з найзахідніших точок розгортання ядерного арсеналу Кремля.

Реакція Заходу на переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Переміщення ядерної зброї - чіткий політичний посил, але деякі експерти применшують військове значення цього кроку, стверджуючи, що зброя не становить більшої загрози для Альянсу, тому що її перемістили лише на кілька сотень миль ближче до території НАТО.

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"Росіяни можуть дістати ядерними ракетами, які в них є на їхній території, будь-яку точку НАТО", - сказала Роуз Готтемюллер, колишній високопоставлений представник США з контролю над озброєннями і заступник генерального секретаря НАТО. "Це ніяк не змінить ситуацію із загрозою. Тож це суто політичне послання".

Інші пішли далі, заявивши, що публічна реакція на переміщення ядерної зброї в Білорусі просто грає на руку Росії.

"Яка, власне, різниця?" - заявив в інтерв'ю Foreign Policy Ханно Певкур, міністр оборони Естонії. "Ось чому всі розмови про те, що "Господи, у нас є ядерна зброя в Білорусі, подивіться, що станеться". Та годі. Це всього лише російський план, щоб відвернути увагу від України в нашому порядку денному. Але насправді це не має жодного значення для того, як поводиться Росія".

Проте Путін може посилити ядерні погрози щодо НАТО в найближчому майбутньому, особливо, коли Росія намагається відновити свої поріділі збройні сили в Україні і бачить, що військова підтримка Києва з боку Заходу починає слабшати. З іншого боку, рішучість Заходу протистояти ядерному шантажу зростає.

За словами Готтемюллер, "Путін хоче переконатися, що в нинішніх американських і європейських дебатах про продовження допомоги Україні, присутня тривога. Україна і союзники НАТО в Європі не те, щоб застраховані від цих загроз, але вони не мають тієї шокової цінності, яка була в перші дні вторгнення".

Ядерне стримування

Американське розвідувальне співтовариство повідомило, що Росія, найімовірніше, не хоче вступати в прямий військовий конфлікт із НАТО, але зазначено, що Кремль більше покладатиметься на ядерну зброю для стримування США і НАТО в міру відновлення армії.

Вважається, що в розпорядженні Кремля близько 6000 ядерних боєголовок, включно з "тактичною" і "стратегічною" ядерною зброєю. Оскільки відносини між Росією і США останніми роками постійно погіршувалися, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року - руйнувалися, обидві сторони відмовилися від договорів про контроль над озброєннями.

Наразі у Вашингтона і Москви залишився тільки один договір про контроль над ядерними озброєннями - новий договір СНО, дію якого Кремль призупинив в односторонньому порядку 2023 року. Документ обмежує кількість розгорнутих боєголовок, ракет, бомбардувальників і пускових установок стратегічних ядерних ракет, які можуть мати обидві сторони, але не поширюється на нові види озброєнь, які Росія створює останніми роками. За оцінками Пентагону, у РФ 2000 одиниць нестратегічної ядерної зброї, на які договір не поширюється.

Ядерна інфраструктура в Білорусі

Росія вже розмістила в Білорусі ракети "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, до кінця 2022 року. За оцінками естонської розвідки, Білорусь також стала домом для 2500-4000 членів найманців ПВКВ "Вагнера. Багато з них розміщені на старій радянській ракетній базі за 50 миль від Мінська.

До жовтня 2023 року високопоставлений литовський дипломат та інші західні чиновники повідомили, що Росія побудувала в Білорусі спеціальні сховища і залізничні системи для потенційного розміщення ядерного арсеналу. Москва також почала підготовку пілотів у Білорусі для використання літаків, здатних розгорнути ядерну зброю.

Аналітики з відкритих джерел зосередилися на двох конкретних об'єктах у Білорусі. За словами Ханса Крістенсена, директора проєкту з ядерної інформації у Федерації американських учених, у місті Асиповичі, розташованому недалеко від російської бази ракет "Іскандер", за останні півтора року влада побудувала чотиришаровий захисний паркан і гарнізонні гаражі для потенційного зберігання пускових установок і боєголовок.

У північно-східній частині Білорусі, у місті Прудок, Росія, схоже, побудувала бункер і великий складський гараж поруч із залізничним під'їздом.

Інший ядерний арсенал

Росія нарощує свій ядерний арсенал і за межами Білорусі. Кремль стверджує, що поставив на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі. Росіяни також приймають на озброєння нові атомні підводні човни з крилатими ракетами. Вони запустили гіперзвукові крилаті ракети по Україні, але їх вдалося хоча збити за допомогою американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Інші лідери НАТО заявили, що зміцнення ядерного та звичайного стримування Альянсу - єдина правильна відповідь на шабельні випади Путіна.

Загроза ядерного удару у 2022 році - головні новини

Американські журналісти з'ясували, що Москва дійсно хотіла вдарити по Україні ядерною зброєю у 2022 році. Росія поширювала фейк про "брудну бомбу", яку нібито Київ мав застосувати на великій висоті.

У Кремлі відмовилися коментувати інформацію ЗМІ про те, що Росія у 2022 році готувалася застосувати ядерну зброю в Україні.

Пізніше Reuters повідомило, що президент РФ Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. Москва успадкувала ядерну зброю СРСР, тому має найбільший у світі запас ядерних боєголовок

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