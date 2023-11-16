В результаті непрямих переговорів зі США Іран утричі зменшив місячний обсяг.

Іран збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. З часу останнього звіту від 5 вересня цей обсяг зріс на 6,7 кг до 128,3 кг.

"Постійний прогрес Ірану у збагаченні до дуже високих рівнів, але не в змозі співпрацювати з МАГАТЕ, становить виклик, як для агентства, так і для західних держав, які неодноразово закликали Іран змінити курс", - пише Reuters.

Як зазначається, Іран має достатньо збагаченого урану для створення більшої кількості ядерних бомб, хоча й заперечує, що прагне отримати таку зброю. Згідно з визначенням Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран має достатньо урану близького до збройового, для трьох атомних бомб,

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Темпи збагачення урану сповільнилися до приблизно 3 кг на місяць, хоча на початку цього року показник був на рівні 9 кг. За словами дипломатів, це результат непрямих переговорів зі США.

"Хоча США та європейські союзники раніше погрожували прийняти ще одну зобов'язальну резолюцію проти Ірану, дипломати кажуть, що цього разу цього не станеться. Серед причин - уникнення дипломатичної ескалації з Іраном, поки увага зосереджена на конфлікті Ізраїлю з ХАМАС в Газі", – пише Reuters.

Ядерна програма Ірану - що відомо

Раніше у Пентагоні повідомляли, що Іран може виробляти достатньо розщеплюваних матеріалів для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

У лютому цього року Bloomberg писав, що Іран наблизився до створення ядерної бомби. Однак вже у березні Іран пообіцяв співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо своєї ядерної програми.

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