За словами лідера Північної Кореї, таким чином країна убезпечить себе від "загроз".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна наразі реалізує політику розбудови ядерних сил, аби збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Про це повідомило державне телеграфне агентство країни KCNA, передає Reuters.

Під час своєї промови з нагоди річниці створення Північної Кореї Кім наголосив, що країна має ретельніше підготувати свій "ядерний потенціал і готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав на безпеку держави".

За його словами, сильна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів та їхніх прихильників". Лідер КНДР додав, що Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" з боку того, що вона вважає ядерним військовим блоком на чолі з США в регіоні.

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Водночас заступник міністра оборони Південної Кореї з питань політики Чо Чхан Ре та його американські і японські колеги засудили диверсифікацію КНДР систем доставки ядерної зброї, випробування і запуски балістичних ракет.

Під час зустрічі у Сеулі вони підтвердили прихильність щодо зміцнення тристоронньої співпраці для забезпечення миру в регіоні, а саме шляхом стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї, йдеться у спільній заяві, яку опублікував Державний департамент США.

Співпраця між КНДР та Росією - останні новини

Раніше агентство військової розвідки Південної Кореї заявило, що з середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння. За інформацією розвідки, готуючись до війни в Україні, Росія почала офіційно використовувати КНДР як базу постачання зброї та боєприпасів.

Водночас південнокорейський аналітик Енджун Кім повідомив, що Північна Корея має близько 300 військових заводів, до яких приписано орієнтовно 500 000 працівників. Наразі у цій мережі з'явився платоспроможний клієнт - Росія, вважає експерт.

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