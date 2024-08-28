З середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння.
Про це йдеться у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише Yonhap News Agency, посилаючись на представника правлячої Партії народної влади. Через східний порт Наджін могли переправити понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
"Готуючись до тривалої війни в Україні, Росія почала офіційно використовувати Північну Корею як базу постачання зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.Відео дня
Військові підозрюють, що КНДР також могла поставити Росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні і протитанкові ракети. Натомість Москва може надавати Пхеньяну технологічну допомогу в ракетних й шпигунських супутникових програмах.
Співпраця Росії та КНДР
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року в міністерстві оборони Південної Кореї заявляли, що Москва вже могла отримати від Пхеньяну близько 6700 контейнерів зі снарядами.
Нагадаємо, що вже точно відомо про російські удари по Україні виготовленими у Північній Кореї ракетами. Цю інформацію підтвердили спостерігачі Організації Об'єднаних Націй.