Президент Казахстану назвав договір Москви і Мінська проблемою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав проблемою союзну державу Російської Федерації та Білорусі. Він зазначив, що Мінськ і Москва створили прецедент в Євразійському економічному союзі.

"Створення держави за формулою "дві країни - одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз", - заявив казахський політик на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму.

При цьому він вказав, що інші члени союзу демонструють інший рівень інтеграції.

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"З цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах? Це питання концептуальне. Нам потрібно, я думаю... обговорити цю проблему", - підсумував Токаєв.

Союзна держава - що відомо

Договір про створення Союзної держави між Російською Федерацією і Білорусі підписали в Москві 8 грудня 1999 року. Наприкінці 2019 року сторони затвердили дорожню карту Союзної держави. Сам договір набув чинності 26 січня 2000 року.

Союзна держава Білорусі та Росії - це наддержавне утворення, яке має об'єднати політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір країн.

26 грудня 2021 року в Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема, "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко (самопроголошений білоруський "президент" Олександр Лукашенко – УНІАН), не втягуй країну у війну".

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