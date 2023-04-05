Востаннє білоруський узурпатор зустрічався з Путіним не так давно, у середині лютого.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 квітня прилетів до Москви на зустріч з ватажком Кремля Володимиром Путіним.

Диктатори планують обговорити напередодні засідання Вищої державної ради Союзної держави (ВДРСД) низку питань, зокрема "імпортозаміщення, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну обстановку, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки".

6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні ВДРСД, де розглядатимуть процес виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм, а також обговорять розробку "Концепції безпеки Союзної держави".

Відео дня

31 березня Путін затвердив нову редакцію Концепції зовнішньої політики Російської Федерації (попередня датована 2016 роком), яка свідчить про кардинальну зміну пріоритетів та бачення світу, які пропонує Москва.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну допомагав Москві і надавав свою територію для ударів по українських містах.

При цьому Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці РФ. У свою чергу в Кремлі розробили детальний план поневолення Білорусі до 2030 року.

Водночас смуга на українському кордоні збільшиться до 2 км в ширину, щоб запобігти її прорив.

26 лютого зі станції Слонім Гродненської області на станцію Неклиновка в Ростовській області РФ відправили ще один військовий ешелон.