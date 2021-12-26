Білоруси показали ставлення до майбутнього візиту Лукашенка в РФ, з'ясували журналісти.

У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема, "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко (самопроголошений білоруський "президент" Олександр Лукашенко – Ред.), не втягуй країну у війну".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна й Лукашенка.

Читайте такожПутін та Лукашенко – "голі вбивці": в Чехії активісти заступилися за УкраїнуТакож біля місцевого кінотеатру "Звєзда" невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.

Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Лукашенка в Росію, який запланований на 29 грудня.

Що таке союзна держава Білорусі та Росії – довідка УНІАН

Союзною державою Білорусі та РФ називають поетапно створюване наддержавне утворення, в результаті якого має з'явитися єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.

Договір про створення Союзної держави був підписаний в Москві 8 грудня 1999 року. Документ набув чинності 26 січня 2000-го.

Наприкінці 2019 року була затверджена Дорожня карта, в якій була описана більш поглиблена інтеграція Білорусі до складу союзної держави.

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