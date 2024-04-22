Дуда наголосив, що раніше він вже заявляв про готовність країни до розміщення ядерної зброї.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї у країні є предметом польсько-американських розмов. За його словами, він вже кілька разів говорив з США на цю тему.

"Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і маємо зобов'язання і в цьому відношенні, тобто ми просто проводимо спільну політику", - зауважив він в інтерв'ю для Fakt.pl.

Також Дуда прокоментував загальний доступ до зброї в Польщі. Президент наголосив, що таке питання є дискусійним.

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"Це дискусійне питання. У нашій країні немає такої традиції. Насправді якщо мені не зраджує пам'ять, в Польщі ніколи не було такого повного загального доступу до зброї. Можна обговорювати послаблення певних вимог у цьому відношенні, але я був би обережним щодо повного загального доступу до зброї", - підкреслив польський лідер.

Коли в Дуди запитали, якби російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні мир без повернення Донбасу та Криму, чи потрібно на це погоджуватися, він відповів, що лише Україна може вирішувати такі питання.

"Росія не може виграти війну, це перше, і це те, що я буду твердо відстоювати, де б я не був. Треба зробити все, щоб Україна могла себе захистити. Росія, повторюю, не може виграти цю війну, і Україні має бути гарантована безпека, бажано шляхом вступу до Північноатлантичного альянсу. Що стосується можливих мирних переговорів, то тільки Україна може вирішити, чи хоче вона вести такі переговори", - пояснив президент Польщі.

Загроза використання ядерної зброї у світі: останні новини

Раніше експерти розповіли, наскільки близький Іран до створення ядерної бомби. Так, директор з політики нерозповсюдження в Асоціації контролю над озброєннями Келсі Девенпорт заявила, що Іран може створити бомбу швидше, ніж будь-коли в своїй історії.

"Якщо Тегеран прийме політичне рішення розробити ядерний арсенал, він зможе виробити достатньо збройового урану для вибухового пристрою менш ніж за тиждень і достатньо для п’яти-шести одиниць за місяць… Створення бомби займе більше часу - ймовірно, від шести місяців до року, - але цей процес відбуватиметься на таємних незаявлених об’єктах, що ускладнить виявлення та знищення", - пояснила вона.

Також військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник оцінив ядерний потенціал РФ. За його словами, головними ядерними силами Росії є шахтові установки Р-36М і УР-100Н.

"Їх є 74 одиниці. Вони всі націлені на США. Там роздільні боєголовки різного кілотоннажу. Навіть є на 20 мегатонн. Це неймовірно багато. Думаю, що це вже нема про що говорити. Обслуговував це все насамперед наш "Південмаш". Бо саме вони розробляли ракети "Воєвода". Сумніваюся, що воно в адекватному стані", - зазначив Черник.

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