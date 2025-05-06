Відмова від підтримки українців може вплинути на весь світ, вважають у Франції.

Відмова Заходу від підтримки України та її капітуляція призведуть до того, що інші країни розпочнуть перегони зі створення своєї ядерної зброї, намагаючись уникнути такої ж долі.

Як передає Forbes, таку заяву під час організованого Атлантичною радою круглого столу зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Слова пролунали після його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, з яким вони обговорювали війну в Україні.

Барро вважає, що падіння демократичного анклаву спричинить кризу ядерного розповсюдження, яка підніме глобальну нестабільність до найвищого за 80 років рівня:

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"Якщо Україна капітулює після того, як погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, це стане сигналом, що єдиною остаточною гарантією безпеки є володіння ядерною зброєю".

За словами міністра, нові ядерні перегони значно збільшать вартість безпеки у Європі та Сполучених Штатах Америки, і у Вашингтоні поділяють цю думку. Крім того, капітуляція України замінила б міжнародний порядок, заснований на правилах, правом найсильнішого.

"Це створило б величезні стимули для країн по всьому світу, які мають прикордонні проблеми зі своїми сусідами, вважати, що вони можуть вторгнутися, або що вони можуть використовувати військові погрози чи силу для отримання територіальних поступок Це буде дуже дорого коштувати для всіх нас. Ми побачимо, як вибухнуть проблеми по всьому світу", - підкреслив Барро.

Ризики розповсюдження ядерної зброї

Як відомо, після повномасшатбного нападу Росії на Україну в 2022 році зросла реальна загроза поширення ядерної зброї серед нових держав. Це вважається одним із найнебезпечніших геополітичних наслідків цієї війни.

Нагадаємо, Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії. Після російської агресії у 2014 та повномасштабного вторгнення у 2022, це зобов'язання було де-факто знецінене.

Агресія Росії продемонструвала, що країна, яка не має ядерної зброї, стає вразливою до нападу.

Саме тому велика кількість експертів неодноразово попереджали, що відмова від підтримки України лише посилить ризики розповсюдження зброї такого типу.

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