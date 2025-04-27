Там порівнюють його план із фактичною капітуляцією.

Україні не варто погоджуватися на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поступитися своїми територіями.

Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає The Telegraph. На його думку, запропоновані американським лідером умови припинення вогню більше схожі на капітуляцію:

"Київ, очевидно, знає, що йому, можливо, доведеться розлучитися з деякими територіями, щоб досягти сталого припинення вогню, узгодженого в дусі доброї волі. Але вони, безумовно, не зайдуть так далеко - або не повинні зайти так далеко - як остання пропозиція американського президента".

Міністр підкреслив, що отримати такі умови Україна могла б і сама, ще рік тому. "Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної доданої вартості", - зазначив Пісторіус.

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Мирний план Трампа

Згідно з даними західних ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні мирний план, який передбачає значні територіальні поступки на користь Росії.

Зокрема, план включає офіційне визнання Криму як частини Росії та неофіційне прийняття контролю Москви над окупованими територіями, які загарбницька армія захопила після початку повномасштабного вторгнення.

Українські посадовці категорично відкинули цю пропозицію, назвавши її неприйнятною. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає анексію Криму та інших окупованих територій, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави.​

Після цього Трамп заявив, що позиція Зеленського щодо невизнання окупації Криму шкодить мирним переговорам. Він запевнив, що українського президента "ніхто не просить визнати Крим російською територією".

Однак вже в одному з інтерв'ю президент США сказав, що окупований Крим "залишиться з Росією" і Зеленський нібито це усвідомлює.

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