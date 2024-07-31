Російські військові "відпрацюють завдання зі спорядження ракет-носіїв "Іскандер-М" і прихованого висунення для підготовки до проведення електронних пусків".

У Росії розпочався третій етап навчань нестратегічних ядерних сил. Як повідомляє російське Міноборони, у ньому задіяні ракетні з'єднання Південного і Центрального військових округів, а також особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил РФ.

"Під час навчання буде відпрацьовано питання підготовки частин збройних сил Російської Федерації до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, наголошується, що російські військові відпрацюють "навчально-бойові завдання отримання спеціальних навчальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висунення в призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків".

Крім того, підрозділи авіації відпрацюють "спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження і вильоти в призначені райони патрулювання".

Ядерні навчання РФ

На початку травня російський Генеральний штаб за дорученням Путіна почав підготовку до проведення навчань ракетних з'єднань Південного військового округу і сил Військово-морського флоту. Окупанти заявили про відпрацювання "питань застосування нестратегічної ядерної зброї".

Наприкінці липня з'явилися кадри навчань у Республіці Марій Ел з використанням мобільних пускових установок ядерних ракет "Ярс".

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