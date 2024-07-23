Окупанти опублікували кадри навчань.

Російські ракетні війська стратегічного призначення проводять навчання з використанням мобільних пускових установок ядерних ракет "Ярс".

У Міністерстві оборони Росії заявили, що планові навчання проходять у Республіці Марій Ел. Рухомі ґрунтові ракетні комплекси здійснюють інтенсивні маневрені дії, а ракетні частини і підрозділи розосереджуються в лісовому масиві, щоб підвищити скритність агрегатів.

"Підрозділи забезпечення здійснять виведення спецтехніки із зон умовного хімічного зараження. Протидиверсійні формування здійснять маневр на далеких підступах до польових позицій з метою зайняття вигіднішого становища по відношенню до диверсійно-розвідувальних груп", - ідеться в повідомленні.

Ядерні навчання Росії

На початку травня російський Генеральний штаб за дорученням Путіна почав підготовку до проведення навчань ракетних з'єднань Південного військового округу і сил Військово-морського флоту. Окупанти заявили про відпрацювання "питань застосування нестратегічної ядерної зброї".

Незабаром росіянами було опубліковано відео відпрацювання завдання отримання спецбоєприпасів для російського ракетного комплексу "Іскандер".

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