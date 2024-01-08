Путін хоче налякати НАТО та змусити альянс припинити військову підтримку України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в країні, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що американські чиновники не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо цієї передачі, і цілком можливо, що Лукашенко блефує. Водночас у липні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", - пише WSJ.

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Видання підкреслює, що заява Лукашенка з'явилася в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Нещодавно Путін заявив, що "будуть проблеми" з Фінляндією після того, як НАТО "втягнуло" Гельсінкі до альянсу. У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Польща є "ворогом", який може втратити свою державність.

"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", - наголошують у WSJ.

Російська ядерка у Білорусі

Як писав УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Через деякий час Путін уточнив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі "йде за планом".

Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь. За його словами, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.

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