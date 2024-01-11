Зокрема, удари по об'єктах на території РФ потрібні для уповільнення просування російських загарбницьких військ на територію України.

Президент Естонської Республіки Алар Каріс переконаний, що не має бути обмежень на здійснення ударів по території Російської Федерації західною зброєю, яку Україна отримує для боротьби з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Каріс сказав на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні. Він також пояснив, які переваги надають такі удари.

"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об'єкти на території агресора для того, аби уповільнити просування російських військ. І тому, не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", - сказав Каріс.

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Закордонні візити Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі, де провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою. Той заявив, що Литва зробить все для того, щоб Україна перемогла Росію. Також оголосили про пакет довгострокової військової допомоги України на суму 200 млн євро. Туди увійдуть боєприпаси, генератори, системи детонації, а також бронетранспортери М577.

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Естонії.

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