У Путіна заявили про 'відкритість до діалогу' на тлі ядерних випробувань у Франції

Водночас у Кремлі звинуватили Європу в "одержимості мілітаризацією".

В Кремлі відреагували на успішні випробування Францією ракети, здатної нести ядерну зброю, назвавши цю стратегію "глухим кутом". Про це пише Reuters, цитуючи речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова.

Пєсков, коментуючи запуск, заявив, що РФ отримала повідомлення Франції, і сказав, що це приклад того, що він назвав "одержимістю Європи мілітаризацією".

"Вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі протистояння з Російською Федерацією. Це тупиковий шлях. Як показує історія, він ні до чого доброго не веде", – сказав Пєсков.

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Водночас він додав, що Москва хоч і перебуває у стані готовності, але відкрита до діалогу:

"Ми вважаємо, що будь-які проблеми слід вирішувати не шляхом демонстративних запусків ракет, а шляхом діалогу".

Агентство зазначає, що запуск ракети Францією відбувся на тлі загострення напруженості навколо війни в Україні, європейської безпеки та ядерного стримування. Зокрема у РФ нещодавно пригрозили вдарити ядерною зброєю, якщо НАТО спробує заблокувати Калінінградську область.

Ядерні погрози Кремля

Зазначимо, що РФ постійно застосовує ядерний шантаж проти України та Заходу. Наприклад у травні цього року на тлі навчань Володимир Путін заявляв, що ядерна тріада Росії "повинна служити надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії і Білорусі, забезпечити вирішення завдань стратегічного стримування, підтримки ядерного паритету і балансу сил на глобальному рівні".

Також раніше ЗМІ дізналися, що Кремль відроджує таємничий ядерний об’єкт на Уралі, над якою Москва працювала в період "холодної війни". Йдеться про великий підземний командний центр, здатний витримати атаку будь-яку атаку. Йдеться про стратегію "судного дня", яка покликана гарантувати взаємне гарантоване знищення у разі, якщо Росія зазнає ядерного удару.

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