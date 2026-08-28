Польща не хоче розміщувати ядерну зброю на своїй території, попри загрозу з боку РФ

Така заява представника Польщі є найкатегоричнішою позицією Варшави з цього питання.

Польща "не хоче", аби на її території було розміщено ядерну зброю союзників. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський, попри зростаючі побоювання щодо вторгнення РФ на територію НАТО, передає Politico.

"Я хотів би сказати дуже чітко й відкрито: Польща не хоче мати ядерних боєголовок на своїй території. Ми хочемо брати участь у ядерному стримуванні НАТО, [що] не означає розміщення ядерних боєголовок на нашій території", - сказав він журналістам.

Як пише Politico, така заява Залевського є найкатегоричнішою позицією Варшави з цього питання.

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"Хоча раніше Польща висловлювала скептицизм щодо розміщення ядерної зброї на своїй території, вона також заявляла, що перебуває на початковій стадії переговорів зі США щодо потенційного розширення ядерного стримування Вашингтона в Європі, а паралельно приєдналася до французької ініціативи, спрямованої на розширення власного стримування Парижа в Європі", - нагадали у матеріалі.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький залишив відкритим питанням, чим створить з часом Варшава власну програму ядерної зброї.

"Західні офіційні особи попередили, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття, тоді як останні дані розвідки США вказують на те, що атака може статися навіть раніше", - додали у публікації.

Що загрожує Польщі

Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик дав тривожний прогноз щодо майбутнього країни. За його словами, Польща готується до можливого збройного конфлікту з Росією.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане", - наголосив Томчик.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зізнався, чому насправді його країна має допомагати Україні. Він зазначив, що це не послуга Києву, а питання власної безпеки Польщі.

"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", - додав Туск.

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