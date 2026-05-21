Путін зробив заяву про 'нові загрози' і застосування ядерної зброї РФ

Диктатор назвав використання ядерної зброї "крайнім і винятковим заходом".

Російський диктатор Володимир Путін назвав використання ядерної зброї "крайнім і винятковим заходом забезпечення національної безпеки" Росії. Про це він сказав 21 травня під час спільного тренування армій РФ і Білорусі з управління тактичного і ядерного озброєння. Його заяву навели російські ЗМІ.

"Використання ядерної зброї – це крайній і винятковий захід забезпечення національної безпеки нашої держави", - висловився кремлівський правитель.

Разом із тим, як заявив він, "враховуючи ріст напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків", ядерна тріада Росії "повинна служити надійним гарантом суверенітету союзної держави Росії і Білорусі, забезпечити вирішення завдань стратегічного стримування, підтримки ядерного паритету і балансу сил на глобальному рівні".

Відео дня

"У ході спільного тренування належить відпрацювати широке коло завдань. Перш за все - дії посадових осіб з управління і взаємодії при застосуванні ядерної зброї, у тому числі розміщеного на території республіки Білорусі", - сказав Путін.

Також він повідомив, що "в рамках навчань будуть проведені пуски балістичних і крилатих ракет".

Ядерні навчання РФ і Білорусі

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 травня Росія заявила про початок ядерних навчань "в умовах загрози агресії". У Міноборони РФ анонсували, в них братимуть участь понад 64 тисяч військових і більш ніж 7,8 тисячі. одиниць техніки. Також і в Білорусі оголосили про початок військових навчань з бойового застосування ядерної зброї.

21 травня Міноборони РФ повідомило, що в межах навчань Росія доставила до Білорусі ядерні боєприпаси. У відомстві країни-агресорки заявили про "відпрацювання білоруськими військовими завдань з отримання боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", оснащення ними ракет-носіїв та прихованого висунення у призначений район для підготовки до проведення пусків".

У Кремлі заявили, що ядерні навчання РФ і Білорусі є сигналом для НАТО і Європи. Як висловився речник Дмитро Пєсков, "будь-які навчання є частиною військового будівництва і будь-які навчання є сигналом".

Вас також можуть зацікавити новини: