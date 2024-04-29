Правитель Росії не може зробити це одним натисканням кнопки.

Правитель Росії Володимир Путін не розв'яже ядерну війну. Про це повідомляє BILD. Журналісти видання поспілкувалися на цю тему з дипломатами та експертами.

Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Путіну буде непросто розв'язати ядерну війну.

"Він не може зробити це одним натисканням кнопки. Він має переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знатимуть, що виконати такий наказ означає стати військовим злочинцем. У цей момент перед ними стане вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", - сказав Сікорський.

Аналогічної думки дотримується військовий експерт з університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала.

"Ми мало що знаємо про ланцюжок прийняття рішень щодо застосування російської ядерної зброї. Але ми знаємо, що Путін ухвалює рішення не одноосібно. У разі тактичної ядерної зброї йому потрібні командири на місцях, які зрештою віддають своїм підрозділам наказ про застосування зброї. Не виключено, що хтось із командного складу не підтримає рішення Путіна", - зазначив Масала.

У свою чергу експерт із ядерної зброї Франк Зауер каже, що будь-яка підготовка РФ до розгортання тактичної ядерної зброї не залишиться непоміченою.

"Вона справді зберігається в Росії окремо від засобів доставки. Тому, швидше за все, було б помічено, якби відбувалося якесь переміщення та велася підготовка до застосування ядерної зброї на полі бою", - підкреслив Зауер.

Між тим експерт із зовнішньої політики Томас Єгер вважає, що ядерний удар з боку Росії "викличе незліченну ескалацію".

"США вже пригрозили в цьому випадку вжити рішучих заходів. Крім того, Росія повністю ізолює себе на міжнародному рівні, застосувавши ядерну зброю, а уряд Китаю ясно дав зрозуміти, що не підтримує цей крок", - каже Єгер.

За його словами, Путін насамперед використовує ядерну зброю як "засіб шантажу та нагнітання страху".

Ядерні погрози з боку РФ

Наприкінці лютого правитель Росії Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які відправлять війська в Україну. Так, диктатор заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

Як сказав Путін, "ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни, але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Євросоюз обговорює відправку західних військ в Україну.

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