Боротьба за його місце може перерости в збройну сутичку.

Якщо інформація про смертельну хворобу Рамзана Кадирова правдива, то для Путіна стабільність Чечні може опинитися під серйозною загрозою.

Як йдеться у статті The Sunday Times, стан Кадирова викриває ширші проблеми путінської політичної системи та наслідки рішень, які він ухвалив ще у 2000-х роках. Так, Чечня довгий час була скалкою в оці Москви, яку вдалося заспокоїти лише шляхом жорстких репресій та підкупів нової чеченської еліти.

Хоча Кадиров і сподівався побудувати династію, його старшому сину Ахмату лише 18 років і він не може очолити Чечню. Вважається,що зараз головним претендентом на його місце є генерал-майор Апти Алаудінов, командир чеченських загонів найманців "Ахмат", які вооють проти України.

Відео дня

"Москва розглядає його як людину, з якою можна вести бізнес, але є й інші люди, наближені до Кадирова, які можуть вважати, що мають на цю посаду більші претензії. Наприклад, двоюрідний брат Кадирова Адам Делімханов з 2007 року є представником Чечні в Думі, і має власні збройні сили", - йдеться у статті.

Після війни стабільність у Чечні була куплена не лише за рахунок величезних федеральних субсидій, але й завдяки балансу терору між конкуруючими збройними таборами, які присягнули на вірність Кадирову, але не довіряли один одному. Якщо спроби встановити нового лідера призведуть до розколу в еліті, то це може перерости у збройне протистояння.

Це створить жахливу дилему для Путіна, оскільки йому доведеться розгорнути російські сили в регіоні. Якщо ж сил Росгвардії виявиться недостатньо, диктатор має вибрати між двома однаково складними варіантами: відволікти армію на Чечню та втратити динаміку в Україні, або залишити їх в Україні, ризикуючи втратити Чечню і дестабілізувати Північний Кавказ.

Хоч як би Путін намагався створити культ особи, його система базується на оренді лояльності еліт шляхом надання їм можливості для збагачення через корупцію та розкрадання. "Однак зараз настали важкі часи, тому доводиться приймати складні рішення, причому деякі лідери та регіони все ще добре годуються, а інші фактично перебувають на мізерному пайку", - йдеться у статті.

Що відомо про хворобу Кадирова

Чутки про те, що лідер Чечні серйозно хворіє, поширювали вже давно. В мережі звертали увагу на зміни у його зовнішності та поведінці. Восени стало відомо, що йому серйозно погіршало, з'явилася інформація, що Кадиров міг впасти у кому.

Згодом в мережі опублікували фото та відео автівок чеченської еліти на території московської Центральної клінічної лікарні. У Кадирова пояснили це тим, що він відвідував свого родича.

Нещодавно "Новая газета Европа" опублікувала статтю, в якій повідомляється, що у 2019 році Кадирову діагностували некроз підшлункової залози.

Вас також можуть зацікавити новини: