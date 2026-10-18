Біля резиденції Кім Чен Ина 'засвітилась' розкішна яхта з 50-метровим басейном

Всього на супутникових знімках поблизу резиденції Кім Чен Ина у Північній Кореї виявили чотири великі розкішні судна.

На супутникових знімках поблизу приморської резиденції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина виявили 80-метрове розкішне судно з басейном завдовжки 50 метрів і водними гірками. За даними BBC, цього року біля узбережжя Вонсана неодноразово помічали чотири великі судна, які, ймовірно, використовує родина північнокорейського керівника.

80-метрове судно неодноразово з'являлося на супутникових знімках біля узбережжя Вонсана з липня до середини жовтня 2026 року. Найбільше уваги привертає басейн завдовжки 50 метрів, облаштований уздовж тераси, а також група водних гірок на одному з його кінців.

Після кількох місяців перебування на ремонтному об'єкті на початку липня судно перемістили до вод поблизу півострова Калма. Це місце розташоване неподалік від Вонсана – приморського курорту з великою віллою, яку використовують Кім Чен Ин та його родина.

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BBC також виявила на супутникових знімках три інші великі судна завдовжки приблизно 50, 55 і 60 метрів. Усі чотири неодноразово з'являлися поблизу резиденції північнокорейського лідера протягом року.

Найбільше судно перемістили від доку до вод біля півострова Калма, де воно перебувало з липня. 50-метрове та 55-метрове судна неодноразово бачили поблизу островів Те та Сін до кінця серпня. Поруч із 50-метровим судном також зафіксували чотири менші човни.

Експерт із супутникових знімків Чон Сон-хак припустив, що невеликі човни перевозили на велике судно людей, пальне та припаси. За його словами, острови Те та Сін дають змогу усамітнитися й залишатися подалі від сторонніх очей.

60-метрове судно, своєю чергою, неодноразово помічали біля вілли Кіма у Вонсані аж до минулого тижня.

Кому належать розкішні судна

Північна Корея офіційно не розкриває власників цих суден. Однак колишні північнокорейські чиновники, перебіжчики та експерти вважають, що ними користуються Кім Чен Ин і його родина. На їхню думку, людям, які не мають зв'язків із керівництвом країни, було б складно володіти суднами такого розміру або вільно ними користуватися.

Рі Чен Хо, який раніше працював у 39-му відділенні Робочої партії Північної Кореї, розповів, що взимку судна залишали на верфі, а влітку перевозили до резиденції Кіма або на півострів Калма для відпочинку та купання.

Аналіз історичних супутникових знімків BBC також виявив у Вонсані велике судно з подібними характерними особливостями ще у 2002 році, коли країною керував батько нинішнього лідера Кім Чен Ір.

Колишня зірка Національної баскетбольної асоціації Денніс Родман, який відвідав Північну Корею у 2013 році, розповідав, що більшу частину семиденного візиту з Кім Чен Ином провів поблизу Вонсана. Там вони каталися на гідроциклах і їздили верхи.

Родман також описував 60-метрове судно, яким вони користувалися, як щось середнє між поромом і човном із парку розваг "Дісней". Водночас невідомо, чи йдеться про те саме судно, яке згодом зафіксували на супутникових знімках.

Точна вартість суден, виявлених біля Вонсана, невідома. Водночас подібні розкішні яхти можуть коштувати від десятків мільйонів до понад 100 мільйонів доларів. Раніше вартість значно меншої, 29-метрової яхти Кіма під назвою "Принцес" оцінювали приблизно у 7 мільйонів доларів.

Розкіш керівництва на тлі бідності населення

Вонсан давно пов'язаний із родиною Кімів. За даними біографів і розвідувальних джерел, Кім Чен Ин провів там частину дитинства з матір'ю. Один із перебіжчиків, який протягом 13 років охороняв резиденції його батька, розповідав, що вілли поблизу Вонсана використовували представники еліти для відпочинку. Влітку він бачив десятки дітей і підлітків, які каталися на водних лижах.

Північнокорейські державні ЗМІ рідко повідомляють про відпустки Кім Чен Ина, зазвичай представляючи його поїздки як офіційні інспекції або робочі візити. Водночас перебіжчики, опитані BBC, розповіли, що родина лідера відпочивала у Вонсані.

Державні ЗМІ також описують курорт Вонсан-Калма як місце з готелями, ресторанами, магазинами, спортивними спорудами та аквапарками, здатне прийняти майже 20 тисяч відвідувачів. Курорт відкрився в липні 2025 року. Його створили для залучення іноземних туристів, але він також доступний для місцевих жителів.

За повідомленням південнокорейського видання з посиланням на неназване джерело, деяким місцевим жителям пропонували чотириденні тури вартістю близько 100 доларів. Для більшості північнокорейців це значна сума. За даними ООН, валовий внутрішній продукт на душу населення в Північній Кореї у 2024 році становив близько 667 доларів, тоді як у Південній Кореї – 36 227 доларів.

Згідно зі звітом ООН за 2025 рік, значна частина населення Північної Кореї живе в умовах систематичних порушень прав людини, державного контролю, примусової праці та хронічної нестачі продовольства. За оцінками організації, приблизно 40% жителів країни недоїдають.

Навіть право на відпустку для багатьох працівників залишається формальністю. Перебіжчики розповіли BBC, що робітники, офісні службовці та фермери-кооператори мають право на 14 днів щорічної відпустки, однак це право рідко дотримується. Брати кілька вихідних поспіль для подорожей незвично, а для виїзду за межі власного міста чи округу потрібен офіційний дозвіл.

Кім Чен Ин у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, під час всесвітнього саміту диктаторів у Пекіні, який пройшов цими днями, сталося кілька цікавих епізодів. Один з них – як слуги північнокорейського диктатора Кім Чен Ина старанно очищали за своїм господарем усі поверхні, яких він торкався. Як розповіли експерти, цей ритуал є частиною великого комплексу заходів безпеки для протидії іноземним шпигунам.

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