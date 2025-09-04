Диктатор боїться, що хтось вкраде виділення його тіла.

Під час всесвітнього саміту диктаторів у Пекіні, який пройшов цими днями, сталося кілька цікавих епізодів. Один з них – як слуги північнокорейського диктатора Кім Чен Ина старанно очищали за своїм господарем усі поверхні, яких він торкався. Як розповіли Reuters експерти, цей ритуал є частиною великого комплексу заходів безпеки для протидії іноземним шпигунам.

На відео, яке розповсюдилося в Мережі, зафіксовано старанну роботу двох співробітників служби безпеки Кіма: після його зустрічі з Путіним вони ретельно почистили не лише склянку, з якої пив корейський диктатор, але також спинку та підлокітники крісла, на якому він сидів, і навіть журнальний столик поруч із кріслом.

Як пише Reuters, під час своїх закордонних поїздок Кім їздить із своїм власним туалетом, щоб іноземні розвідки не мали жодного шансу отримати хоч якісь матеріальні докази щодо стану його здоров'я. Такі заходи безпеки стали стандартними для північнокорейської монархії ще за часів Кім Чен Іра, батька нинішнього правителя.

"Спеціальний туалет і необхідні сміттєві пакети для сміття, відходів і недопалків призначені для того, щоб іноземна розвідка, навіть дружня, не отримала зразки і не провела їх аналіз", – пояснив Майкл Медден, експерт з Північної Кореї в американському Центрі Стімсона.

Він зауважив, що маючи біологічні зразки, залишені Кімом, можна було б отримати уявлення про будь-які захворювання, які має північнокорейський диктатор.

Reuters зазначає, що подібні параноїдальні заходи безпеки навколо Кіма були помічені далеко не вперше. Ще у 2019 році під час його зустрічі із Трампом у В'єтнамі охоронці Кіма годинами стерегли підлогу в його готельному номері, щоб потім самостійно її прибрати.

Також Кіма ретельно захищають чи то від мікробів, чи то від отрути. Його охорону неодноразово помічали за ретельним оприскуванням і протиранням поверхонь, яких має торкнутися диктатор.

Як писав УНІАН, під час візиту до Пекіна російський та північнокорейський диктатори провели двосторонню зустріч. Під час неї Путін подякував Кіму за надане для війни "гарматне м’ясо", на що той висловив готовність допомогти усім необхідним і в майбутньому.

Також ми писали, що перед від'їздом до Пекіна Кім Чен Ин оглянув новий завод з виробництва ракет. На заводі є складальні лінії для пришвидшення виробництва ракет, які не потрібні у великій кількості, якщо країна ні з ким не воює і не планує воювати.

