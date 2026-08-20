Сестра Кім Чен Ина прокоментувала заяву Зеленського про нову допомогу для РФ

За її словами, відповідальність за спалах та затягування "української кризи" нібито повністю лежить на Сполучених Штатах та Заході.

Кім Йо Чон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, спростувала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує надіслати до Росії до 50 000 додаткових військовослужбовців для боротьби на боці свого союзника. Про це пише Reuters.

Кім Йо Чжон, високопоставлена чиновниця правлячої партії Північної Кореї, заявила, що оцінка Зеленського нібито "безпідставна" і "вигадана".

За її словами, відповідальність за спалах і затягування "української кризи" нібито повністю лежить на Сполучених Штатах і Заході.

Відео дня

Кім Йо Чон також заявила, що "ворожа політика" США щодо Північної Кореї не змінилася, незважаючи на розпорядження президента Дональда Трампа суттєво скоротити участь США у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

Вона зазначила, що, хоча відносини між лідерами Сполучених Штатів і Північної Кореї "дійсно чудові", Вашингтон, як і раніше, проводить навчання з Сеулом і загрожує національній безпеці Пхеньяна.

Вона додала, що їй нічого не відомо про будь-які нещодавні контакти між лідерами двох країн. Трамп заявив, що отримав відповідь від Кіма після скорочення масштабів американських навчань із Сеулом і назвав Північну Корею "такою, що не становить загрози, та поважною".

Допомога КНДР для РФ

У 2024 році Північна Корея направила до Курської області Росії близько 14 000 військовослужбовців у рамках всеосяжного договору про стратегічне партнерство, укладеного під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну в червні 2024 року.

За даними українських та незалежних оцінок, Пхеньян також поставив Росії мільйони артилерійських і мінометних снарядів, балістичних ракет, далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

При цьому експерти сумніваються, що посилення російської армії за допомогою солдатів із КНДР істотно вплине на хід війни.

Вас також можуть зацікавити новини: