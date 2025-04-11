Прем’єр наголосив, що Угорщина повинна протистояти вступу України до ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняття України до Євросоюзу зруйнує Угорщину, тому його країна повинна протистояти цьому. Про це йдеться в інтерв’ю Орбана, уривок з якого він оприлюднив у мережі Х.

За його словами, питання вступу України до ЄС "визначить долю Угорщини на десятиліття".

"Ми переконані, і я особисто, що прийняття України зруйнує Угорщину. Деякі угорські партії бачать Угорщину як таку, що розчинилася у великій європейській державі, де рішення, які приймаються у Брюсселі – імперській штаб-квартирі – повинні виконуватися в Угорщині. Тому вони підтримують Україну і її членство, тому що цього хоче Брюссель", - сказав він.

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На його думку, Угорщина повинна протистояти цьому, адже, каже, можуть бути ризики для економіки і безпеки.

"Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС", - сказав Орбан.

Він додав, що Угорщина нібито буде діяти так, як вирішить угорський народ.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у лютому 2025-го Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. У цьому питанні вона висунула Україні додаткові умови, а саме вимагає план захисту національних меншин.

Підніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив, доки Угорщина блокуватиме переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це триватиме до того часу, поки український уряд не поверне угорській громаді "ті права меншин, які були відібрані 2015 року".

В Угорщині проводять опитування своїх громадян щодо членства України в ЄС. До бюлетенів для опитування уряд Угорщини додав інформаційний листок, у якому поширив неправдиву інформацію про Україну. У ньому названо "7 ключових ризиків вступу - питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини". Зокрема стверджується, що вступ України до ЄС загрожує фінансовим, сільськогосподарським, пенсійним ризиками для угорців.

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