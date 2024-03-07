Президент Франції консультується з політичними лідерами щодо підтримки Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня провів зустріч у Єлисейському палаці зі своїми попередниками Франсуа Олландом та Ніколя Саркозі. Під час спілкування обговорювалися питання участі країни у війні в Україні, повідомляє Le Monde.

За словами видання, Олланд зізнався, що в дипломатії – особливо з главою Кремля, який "розуміє лише демонстрацію сили", – краще "не говорити, а робити те, чого ти не говорив".

"Чим менше ми говоримо, тим краще ми робимо", - вважає Олланд.

У свою чергу Саркозі "вислизнув з палацу подалі від камер" і "був менш відкритим". У Єлисейському палаці заявили, що Макрон хотів "проконсультуватися" та "зібрати думки" своїх колег щодо цієї великої геополітичної кризи.

"Для того, щоб завоювати громадську думку, вважалося необхідним трохи театралізації, щоб зрозуміти, що недостатня підтримка Києва означала б капітуляцію перед Путіним. Запрошення, надіслане двом колишнім президентам, було частиною цього шоу, покликаного повернути Україну в центр дискусії. Після зустрічі з Олландом і Саркозі президент збирається зустрітися з лідерами основних опозиційних партій", - пише видання.

Допомога Франції Україні - останні новини

Підтримка Києву з боку Франції не має меж. Про це під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив президент країни Еммануель Макрон.

Раніше він зробив гучну заяву щодо можливості відправлення наземних військ Франції до України. Це викликало ажіотаж серед союзників країни та різку критику з боку її супротивників.

Також днями Макрон зухвало звернувся до союзників через війну в Україні. За його словами, союзникам України час активізуватися, адже "зараз не час проявляти боягузтво".

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