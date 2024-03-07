Президент Франції зустрівся з лідерами парламентських фракцій.

Підтримка Києву з боку Франції "не має меж". Про це під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив президент країни Еммануель Макрон, інформує Le Monde.

Зазначається, що у четвер вранці Макрон зустрівся з партійними лідерами, щоб обговорити ситуацію в Україні після його нещодавніх заяв щодо можливості відправлення наземних військ.

Видання нагадує, що заяви Макрона викликали ажіотаж серед союзників Франції та різку критику з боку її супротивників.

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"Я дуже стурбований позицією Еммануеля Макрона. ... З того моменту, як ми розглядаємо можливість відправлення французьких військових і солдатів із французької армії, або, принаймні, коли ми робимо цю можливість відомою для такої ядерної держави, як Росія, це безвідповідально і вкрай небезпечно для миру в усьому світі", - заявив Жордан Барделла, голова Національного об'єднання.

За словами євродепутата, Макрон пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів". Це підтвердив і національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

"Позиція Франції змінилася: більше немає червоних ліній, більше немає обмежень", - сказав політик.

Водночас генеральний секретар Європейського екологічного руху "Зелені" Марін Тондельє зазначила, що "оскільки ми зіткнулися з Володимиром Путіним, у якого явно немає меж, встановити деякі власні внутрішні межі означає дати йому перевагу".

"Вкрай тривожно бачити, як президент Франції пояснює людині, яка має ядерну зброю, яка є у нас самих, що ми маємо показати, що у нас немає обмежень", - зазначила Тондельє.

Допомога Франції Україні - останні новини

Днями президент Франції Еммануель Макрон зухвало звернувся до союзників через війну в Україні. За його словами, союзникам України час активізуватися, адже "зараз не час проявляти боягузтво".

Французький лідер зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних партнерів після того, як відкрито обговорив ідею відправки західних військ на Україну на конференції по Україні в Парижі 26 лютого.

Раніше Макрон заявив, що ЄС обговорює відправку західних військ в Україну. При цьому консенсусу серед лідерів все ще немає.

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