Французький лідер нагадав, що війна йде в Європі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України час активізуватися. Він підкреслив, що зараз не час проявляти боягузтво.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в Європі буде доречно не бути боягузом", - цитує Макрона видання Reuters.

Французький лідер зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних партнерів після того, як відкрито обговорив ідею відправки західних військ на Україну на конференції по Україні в Парижі 26 лютого.

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Посилаючись на вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція і Чехія "прекрасно розуміють, що війна знову йде на нашій землі, що деякі держави, які стали неконтрольованими, з кожним днем дедалі більше погрожують нападом на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".

Під час свого візиту до Праги Макрон має намір обговорити підтримку планів, оголошених Чехією за підтримки Канади, Данії та інших країн, щодо фінансування швидкої закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах для відправки в Україну.

Війна в Україні - останні заяви Макрона

26 лютого в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів. Після неї Макрон заявив, що обговорюється ймовірність відправки західних військ в Україну. Заяву президента Франції категорично спростували в низці країн, серед яких США, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина.

При цьому Литва заявила, що цю ідею варто обговорити, а Канада висловила готовність відправити своїх військових, але для навчання українських бійців.

Тим часом Макрон не став відмовлятися від своєї заяви. Він сказав, що кожне його слово на цю тему було виваженим і продуманим.

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