Як може закінчитися війна Росії проти України: Рютте зробив заяву

Також він висловив захоплення президентом України Володимиром Зеленським.

Малоймовірно, що війна Росії з Україною матиме переможця. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО в нідерландському ток-шоу Pauw & De Wit. Про це пише Bloomberg.

Його запитали, чи виграє хтось війну в Україні, яка розпочалася із вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", - сказав Рютте.

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Також він наголосив, що Європа повинна буде залишатися пильною щодо потенційної російської агресії навіть після того, як війна в Україні врешті-решт закінчиться.

"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато цих солдатів зайняті в Україні. Але якщо з цим буде покінчено, то їхня величезна армія не буде там просто для того, щоб бути величезною армією", - висловився генсек НАТО.

Також він висловив "величезне захоплення" президентом України Володимиром Зеленським і зазначив, що вони спілкуються щотижня.

Про дизельну угоду Трампа і Путіна

Рютте наголосив, що для президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна важливо мати "хороші стосунки". Він визнав, що після оголошення їхньої домовленості про постачання дизельного пального до США у Європі виникла "паніка".

"Я це розумію, я теж здивовано підняв брови", - сказав він.

Генсек НАТО додав, що цього року Європа також закупила у Росії значні обсяги скрапленого природного газу - "набагато більше, ніж будь-коли принесе ця угода щодо дизельного пального!". Він додав, що "Європа теж не така вже й безгрішна".

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що мирна угода щодо України може торкнутися всієї Європи. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я б навіть сказав, що вона може торкнутися всієї Європи. Це буде велика, чудова угода. Усі будуть у захваті", - сказав він.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що планує обговорити з Путіним завершення війни в Україні. За словами турецького лідера, його міністр закордонних справ та інші посадовці наразі проводять переговори як з Україною, так і з РФ щодо можливості зустрічі представників країн у Туреччині. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом України Зеленським.

Зараз готується зустріч США, України та Росії, яка має відбутися в Абу-Дабі 10–11 листопада. За повідомлення Reuters, сторони планують обговорити припинення війни Москви проти України, післявоєнних угод щодо безпеки та деескалації.

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