Стало відомо, де і коли пройде нова зустріч США, України та Росії: про що говоритимуть

Американські переговірники хочуть досягти прориву до настання зими.

Сполучені Штати Америки збираються провести зустріч делегацій України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника США, сторони зустрінуться для обговорення припинення війни Москви проти України, післявоєнних угод щодо безпеки та деескалації. Остання подібна зустріч відбулася в лютому – ще до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Американські переговірники хочуть досягти прориву до настання зими.

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Агентство зазначає, що попри те, що Трамп нещодавно посилив тиск на Україну заради укладання угоди, позиції Києва та Москви щодо умов такої угоди залишаються дуже віддаленими одна від одної.

Своєю чергою, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що вже цього тижня в Брюсселі відбудеться зустріч переговорівників США із представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. На ній мають обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

"Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до укладення всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – написав він.

Зусилля щодо завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що питання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни не можуть обговорюватися без участі її представників. За словами глави держави, будь-які угоди для завершення війни мають досягатися виключно за столом переговорів за участю сторін конфлікту.

Раніше стало відомо, що Китай не зацікавлений у тристоронній зустрічі за участі представників Пекіну, Москви та Вашингтона для обговорення питання війни РФ проти України.

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