'Великий миротворець': The Atlantic розкрив, як Трамп може завершити війну в Україні

Радники обраного президента вже напрацьовують сценарії, а сам він вже не так сильно захоплюється Путіним.

Міжнародна політика нерідко зводиться до вибору між поганим і гіршим. Україна зараз перебуває саме в такій ситуації. Попри відвагу ЗСУ та підтримку союзників, ціна помилок і затримок у постачанні критично важливого озброєння виявилася надзвичайно високою, пише The Atlantic.

Втрачений шанс

На початку війни існувала реальна можливість силового повернення окупованих Росією територій. Але нерішучість адміністрації Байдена, яка вагалася між обережністю і необхідністю рішучих дій, стала фатальною помилкою. Якби США та їхні союзники ще з 2022 року масово постачали сучасні танки, літаки та ракетні системи, сьогоднішній перебіг подій міг би бути зовсім іншим.

Однак нині Україна опинилася в ситуації, коли перспективи залежать не лише від підтримки Заходу, а й від глобальних змін у політичному ландшафті, зокрема повернення Дональда Трампа до влади.

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Трамп і Україна

Обрання Дональда Трампа президентом викликає неоднозначні прогнози. Скептики вказують на його ізоляціоністські погляди, симпатію до Путіна та зневагу до європейських союзників США. Однак є й підстави для обережного оптимізму.

Політичні плани, що розробляються людьми з оточення Трампа, включають такі пункти:

припинення вогню для замороження конфлікту;

гарантії безпеки для України;

допомога у відбудові;

часткове пом’якшення санкцій проти Росії.

Сам Трамп демонструє прагнення залишити свій слід в історії як "великий миротворець". Він зменшив свої захоплення Путіним. Нинішній Путін уже не виглядає тріумфатором: війна затяглася на три роки, призвела до колосальних втрат у людях і техніці, економічного спаду та втрати стратегічного впливу.

Реалістичний сценарій для України

Поточна ситуація вимагає комплексного підходу, який міг би включати:

1. Відкладення членства України в НАТО. Це могло б стати тимчасовим компромісом, доки Україна не буде повністю готова до інтеграції в альянс.

2. Забезпечення незалежності. Росія має бути позбавлена будь-якого впливу на українську політику та суспільство.

3. Масштабна реконструкція. Європейські донори, зокрема за рахунок заморожених російських активів, можуть стати основним джерелом фінансування.

4. Гарантії безпеки. Важливо забезпечити присутність європейських військових сил на території України. Це може включати польські, британські, французькі та інші підрозділи загальною чисельністю до 100 000 військових.

Ці гарантії безпеки, разом із розширенням санкцій проти Росії, створять умови для послаблення Кремля та зміцнення позицій України.

Війна в Україні відкрила слабкі місця російського режиму. Економічний тиск, падіння рубля, інфляція та військові втрати підривають стабільність Кремля. Посилення санкцій, наприклад, проти "Газпрому", могло б погіршити ситуацію, створивши додатковий тиск на російську економіку.

Сценарій, за якого Трамп, Європа та США об’єднаються навколо України, залишається складним, але реальним, пише видання. Цей процес вимагатиме від Європи рішучості, від США — лідерства, а від Росії — готовності прийняти поразку, навіть якщо Путін буде змушений подавати це як перемогу.

Перспективи миру в Україні

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни. За даними видання, Київ намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни ще до вступу Трампа на посаду.

Також УНІАН повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. На його переконання, Київ сам має вирішити, коли він буде готовий почати переговори з Росією. До переговорів закликав особисто Трамп.

Натомість прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "уважно ознайомився" із заявою новобраного президента США Дональда Трампа про те, що потрібно почати перемовини про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що Володимир Путін не один раз говорив про те, що РФ "відкрита для переговорів щодо України та вітає мирні ініціативи".

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