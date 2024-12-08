За словами прессекретаря президента РФ, саме Україна продовжує відмовлятися від переговорів.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "уважно ознайомився" із заявою новобраного президента США Дональда Трампа про те, що потрібно почати перемовини про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що Володимир Путін не один раз говорив про те, що РФ "відкрита для переговорів щодо України та вітає мирні ініціативи", які лунають від країн Глобального Півдня та партнерів по БРІКС, пише Meduza.

"Наша позиція щодо України добре відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені президентом Путіним у червні поточного року в його виступі в Міністерстві закордонних справ Росії. Тут важливо нагадати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна. Ба більше, Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їхня позиція не змінюється. Тим часом для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку щодо відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі", - сказав Пєсков.

Крім того, прессекретар диктатора РФ прокоментував слова Трампа щодо втрат обох сторін на війні. Він зазначив, що ці дані "викладені в українському трактуванні і відображають офіційну позицію України", проте реальні цифри "зовсім інші". У РФ запевняють, що втрати України "кратно перевищують втрати з російського боку".

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Можливість переговорів з РФ - останні новини

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що мирні переговори щодо закінчення війни між РФ та Україною можуть початися вже 20 січня, а саме в день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Політолог вважає, що спершу це будуть неофіційні консультації, які можуть відбутися найближчими тижнями.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що наша держава не піде на перемовини у форматі так званих Ялти-2 чи Мінська-3. За його словами, Україна не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки.

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