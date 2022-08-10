"Конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів", - зазначив Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Росію треба розгромити на полі бою - проводити перемовини немає сенсу.

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так. Конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою...Я не бачу інших альтернатив і ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні. Всі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу", - наголосив Науседа.

Він додав:

"Дуже важливо відзначити, що апетиту Владіміра Путіна немає меж. Якщо він досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою - країни Балтії, можливо, Польща, можливо Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик - у форматі НАТО та Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна".

Раніше МЗС Естонії заявило, що "людство потребує нового Нюрнбергу".

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