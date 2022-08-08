Естонія буде переконувати інші країни в необхідності створення трибуналу для воєнних злочинців РФ.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що президент Росії та воєнно-політичне керівництво РФ мають бути притягнутими до відповідальності.

Цитує Рейнсалу ERR.

Дипломат наголосив, що Україна готує міжнародну угоду про притягнення до юридичної відповідальності російських воєнних злочинців, в тому числі вищих посадовців кремля. Естонія підтримає цю угоду.

"Це означає тісне співробітництво між державами, досягнення міжнародних угод. Певні проекти договорів Україна підготувала. Ми це підтримаємо", - сказав Рейнсалу.

Міністр не впевнений, чи реально буде упіймати Путіна:

"Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на тих, хто проводить геноцид. Людству потрібен новий Нюрнберг", - зазначив Рейнсалу.

Також він додав:

"Це геноцид, і спілкування на звичному високому рівні з політиками, які проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин або їхню відсутність з Росією".

Естонія буде переконувати інші країни в необхідності створення трибуналу для воєнних злочинців РФ, заявив Рейнсалу.

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