Сполученим штатам не вигідні довгі перемовини з Росією, вважає президент.

Наразі Україна проводить перемовини зі Сполученими штатами щодо повного закінчення війни з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

"Вони (США, - ред) на сьогодні взяли цю ініціативу та її лідерство. І, якщо чесно, їм ніхто не заважає… Йшла від них пропозиція, вони сказали: "Ми зможемо домовитись про повне, безумовне припинення вогню". І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідні сильні кроки. Які це кроки будуть, я не знаю. Вони знають, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два кроки", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в разі припинення вогню Україні потрібні гарантії безпеки. Однак, за словами Зеленського, партнери на це відповідають, що "гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть".

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"Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що часові обмеження дають можливість тиснути на Росію. Адже припинення вогню без конкретного терміну означає замороження конфлікту. Зеленський додав:

"Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам: і медіаторам, і сторонам війни. І, значить, ми пишемо план, що ми повинні виконати за цей термін і виконуємо. Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни… Моя думка, що і США також невигідні довгі розмови про припинення вогню. Тому ми вважаємо, що повинен бути результат. І ми дуже надіємося, що буде результат".

Мирні перемовини: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Росію за останні масовані обстріли України. Водночас він заявив, що Київ та Москва "ніби як наближаються" до перемирʼя.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, наразі США продовжують застосовувати мʼяку дипломатію до Росії. Однак дії Москви впливають на репутацію Вашингтону. Тому, на думку Подоляка, вже незабаром Білому дому доведеться реагувати.

Тим часом журналісти Atlantic Council зазначають, що порожні виправдання Росії свідчать про небажання Путіна підписувати мирний договір. Журналісти пишуть, що РФ постійно вигадує причини, чому не може піти на мир з Україною.

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