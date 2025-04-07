Він каже, що "не в захваті" від російських бомбардувань.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Російську Федерацію за останні масовані обстріли України.

Під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі американського лідера запитали, чи він досі планує зустрітися із Путіним і чи може це статися у Саудівській Аравії. Трамп відповів, що "не в захваті" від того, що останнім часом російські війська бомлять Україну "як божевільні":

"Я не знаю, що там відбувається. Це не дуже хороша ситуація. Тому ми зустрічаємося з Росією, ми зустрічаємося з Україною. І ми ніби як наближаємося до цього. Але я не в захваті від усіх цих бомбардувань, які відбуваються останній тиждень або близько того. Жахливо. Це жахливо".

На питання, чому Сполучені Штати Америки не запровадили мита проти Російської Федерації, президент сказав, що країна не веде бізнес із Москвою, оскільки та перебуває у стані війни.

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Обстріли України

Нагадаємо, кремлівський правитель Путін відкинув пропозицію Трампа про повне 30-денне перемир'я. Після цього окупаційна армія Росії посилила дроновий та ракетний терор України.

​У ніч на 6 квітня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на територію України, використовуючи різні види ракет та ударні безпілотники. ​Повідомлялося про значні руйнування в різних регіонах.

А 4 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому району Кривого Рогу, влучивши неподалік дитячого майданчика. Росіяни вбили 20 людей, в тому числі дев'ятьох дітей. Ще 75 людей отримали поранення.

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