Трамп розуміє, що Росія просто тягне час.

Зараз Сполучені Штати Америки дограють стратегію м'якої до Росії дипломатії, з якою зайшли в переговори про припинення війни. Однак Москва б'є по їхній репутації, тому Білому дому доведеться реагувати.

Таку думку в етері телемарафону висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що після "психологічного дедлайну" 20 квітня, до якого Росія має погодитись на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко:

"Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином - ми головні, ми посередники, ми пропонуємо".

Україна швидко погодилася синхронізувати зусилля для всеосяжного припинення вогню, а от Росія навпаки затягує цей час. За словами Подоляка, Трамп помічає ознаки цього затягування, а також бачить відверто геноцидні удари РФ по Україні.

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Радник голови ОП зазначив, що в сучасному світі брехня Москви про завдання ударів "виключно по військових об’єктах" може сприйматись як зумисне приниження репутації країни-посередника. Після "психологічного дедлайну" треба відповісти введенням максимально жорстких санкцій.

"Не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєве зростання відповідних інструментів для України, перш за все ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати і дотримуватись певних домовленостей", - додав Подоляк.

Переговори про припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, раніше американський президент повідомив, що Вашингтон продовжує обговорювати з Москвою перемир'я на полі бою. В останній заяві він сказав, що армія Росії бомбить Україну "як божевільна".

Також Трамп повідомляв про "психологічний дедлайн" для згоди на припинення вогню. Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував йому обрати цим днем 20 квітня.

Варто зазначити, що українська делегація на зустрічі з представниками Трампа погодилася на запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо на це піде Росія.

Але росіяни відкинули пропозицію Штатів і продовжують регулярні обстріли території України, внаслідок яких гинуть дорослі та діти. Після удару по Кривому Рогу загинули 20 людей, а ще 75 постраждали.

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