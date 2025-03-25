Опір українського народу довго недооцінювали, сказав очільник розвідки.

Якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не передбачають тривалого миру, вони воюватимуь і голими руками.

Про це під час слухань у американському Сенаті заявив директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джон Реткліфф, передає New York Post. За його словами, наразі Росія має перевагу на полі бою і повільно просувається вперед, однак український народ та військові недооцінювалися протягом декількох років:

"Зрештою, з моїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, я переконаний, що вони будуть воювати голими руками, якщо доведеться, якщо у них не буде умов, прийнятних для тривалого миру".

На питання, якими є стратегічні ризики для Штатів, якщо мирна угода дозволить Росії досягти своїх максималістичних цілей, очільник ЦРУ сказав, що президент Дональд Трамп прагне припинення війни на умовах, які зупинять її назавжди. Він зазначив, що в разі успіху "обидві сторони не отримають всього, чого хочуть".

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Переговори про припинення війни

Як відомо, Сполучені Штати Америки провели низку зустрічей з Україною та Росією, на яких обговорювалися умови припинення вогню та досягнення миру.

Після останньої зустрічі у Вашингтоні заявили, що країни досягли принципової згоди щодо забезпечення безпечної навігації в Чорному морі. Крім того, знову обговорювалося припинення ударів по енергетиці.

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