У Франції переконані, що тиск на РФ треба посилювати.

У Франції наголошують, що не бачать справедливого і тривалого миру без надійних безпекових гарантій для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Уповноважений міністр із європейських справ Франції Бенжамен Хаддад сказав на пресконференції у Києві.

Міністр перерахував надану Україні військову допомогу, включно з далекобійними ракетами Scalp, гаубицями Caesar, винищувачами Mirage-200, а також підготовкою бригади імені Анни Київської, і пообіцяв, що "ми продовжимо це робити".

Крім того, Бенжамен Хаддад нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні перебуває у Вашингтоні, щоб "продовжити шанобливий і чесний діалог" з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Макрон має повідомити Трампу, що Франція підтримує підхід "мир через силу".

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"І для того, щоби у цьому добитися успіху, ми повинні продовжувати підтримувати Україну "на місці". Ми повинні посилити тиск на Росію, і саме тому ми вітаємо сьогоднішнє схвалення 16-го пакету санкцій проти України", - наголосив Хаддад.

Французький міністр додав, що українці повинні сидіти за столом переговорів, де має обговорюватися їхня безпека. Також він відстоює позицію, що і європейці мають бути за столом переговорів.

"І не може бути справедливого і тривалого миру без надійних безпекових гарантій, і у довгостроковій перспективі європейці також мають активізуватися і взяти відповідальність. І Франція у цьому зв'язку готова продовжувати брати на себе відповідальність разом із партнерами", - сказав він.

За його словами, безпека України - це безпека "усіх нас".

Макрон про мир в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що досягти миру в Україні можна лише за допомогою переговорів між Києвом та Москвою. Він закликав світову спільноту працювати над цим.

"Ми поділяємо переконання, що мир в Україні можливий лише через переговори, які об'єднають Росію та Україну за одним столом. Мир можливий, і міжнародне співтовариство має мобілізуватися", - заявляв президент Франції.

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