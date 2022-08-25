Заступник керівника офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга провів зустріч з послом Японії Куніор Мацуду.

Японія вже ввела 13 пакетів санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга у зв'язку із зустріччю з послом Японії Куніор Мацуду.

Зокрема, японський посол передав вітальний лист від Його Величності імператора Японії Нарухіто, адресований президенту України Володимиру Зеленському з нагоди 31-ї річниці відновлення Незалежності України.

Як зазначив Сибіга, разом з послом були розглянуті всі головні питання двосторонніх відносин, а також взаємодії України з Японією в рамках ООН.

"Від безпрецедентної для Японії військової підтримки нашої держави (вперше в післявоєнній історії цієї країни надають нам дуже потрібну на фронті нелетальну військову допомогу), санкцій проти держави-агресора (Токіо ввів вже 13 таких пакетів санкцій), ядерної (цинічний шантаж Росії на ЗАЕС) і продовольчої безпеки до макрофінансової допомоги (пільговий кредит екстреної фінансової допомоги на суму 600 млн дол. США), гуманітарної допомоги (на сьогодні це 300 млн дол. США), до Fast Recovery Plan (плану швидкого відновлення) і двох тисяч українців, яких прихистила Японія від російської агресії", - заявив Сибіга.

Ситуація в Японії:

21 серпня 2022 року Японія заявила про те, що може розмістити 1 000 крилатих ракет великої дальності для посилення свого потенціалу і протидії Китаю.

Для цього планується модифікувати ракету з дальністю 100 км, щоб збільшити її до 1000 км. Зброя буде розміщена навколо південних островів Нансей. Вона зможе дотягнутися до прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

Японія в останні роки збільшила свої військові витрати. Попри це, країна утримувалася від розгортання ракет великої дальності через обмеження на зброю, яка може вражати цілі на чужій території.

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