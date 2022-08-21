Японія останніми роками збільшила свої військові витрати та перейшла до більш наполегливої стратегії.

Японія може розмістити 1 000 крилатих ракет великої дальності для посилення свого потенціалу й протидії Китаю.

Про це повідомляє газета Yomiuri.

Для цього планується модифікувати ракеті з дальністю 100 км, щоб збільшити її до 1000 км. Зброя буде розміщена навколо південних островів Нансей. Вона зможе дотягнутися до прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

Зазначимо, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати та взяла більш наполегливу стратегію. Попри це, країна утримується від розгортання ракет великої дальності через обмеження на зброю, яка може вражати цілі на чужій території.

Ймовірно, Японія змінила своє рішення внаслідок регіональної напруженості, яка посилилася цього місяця після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Що сталось на Тайвані

Пелосі всупереч погрозам Китаю здійснила візит на Тайвань, ставши найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідав острів за останні 25 років.

КНР у відповідь почала військові навчання біля берегів Тайваню. Влада Тайваню назвала їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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