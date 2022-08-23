Це означає націлювання на іноземні банки і кріптовалютние платформи, які допомагають РФ.

США ввели ряд потужних санкцій проти економіки Росії, щоб покарати її за вторгнення в Україну. Тепер офіційні особи США наполягають на тому, щоб вони були ефективними, закриваючи лазівки, лобіюючи підтримку інших країн і розправляючись з людьми, які потурають ухиленню Росії від обмежень.

Чиновники адміністрації кажуть, що мета другого етапу - перекрити всі шляхи, що забезпечують доходи і імпорт, необхідні президенту Володимиру Путіну для ведення війни, навіть незважаючи на те, що Європа продовжує закуповувати значні обсяги нафти і газу в Росії, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Це означає націлювання на іноземні банки і кріптовалютні платформи, які допомагають Росії підтримувати доступ до міжнародних валют, захоплення банківських рахунків і корпоративних активів олігархів, занесених в чорний список, і покарання іноземних компаній, викритих в експорті контрольованих товарів в країну.

Це також означає спроби переконати такі країни, як Китай та Індія, які не приєдналися до кампанії економічного тиску Заходу, скоротити потік грошей та експорту, які все ще надходять до Росії .

Мета Вашингтона полягає в тому, щоб "дати українцям можливість захищати себе, послабити здатність Росії вести цю війну [і] проектувати силу в майбутньому", — заявив минулого місяця заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо на форумі безпеки в Аспені, конференції з національної безпеки і питання зовнішньої політики.

Нагадаємо, у Зеленського анонсували перший документ з гарантій безпеки для України. Українська сторона вже ознайомилася з текстом і вважає, що це буде "дуже потужний документ".

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