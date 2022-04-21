Вона має 14 філій в Росії.

Велика японська торгова компанія Marubeni Group припиняє свою діяльність у Росії через війну в Україні.

Про це йдеться в їх заяві.

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття людям, які втратили близьких або постраждали від переміщення, хвороб або травм через цю кризу. Ми рішуче підтримуємо міжнародні дипломатичні зусилля по досягненню мирного рішення і щиро сподіваємося, що завдяки цим зусиллям ситуація покращиться і швидко вирішиться", - йдеться в повідомленні.

Компанія має намір дотримуватися всіх санкцій, запроваджених проти Росії урядом Японії у співпраці з міжнародним співтовариством.

"Крім того, ми не будемо займатися яким-небудь новим бізнесом, пов'язаним з Росією, і по можливості будемо вести переговори про припинення існуючих угод", - відзначили в Marubeni Group.

Marubeni є акціонером японської компанії Sodeco, якій належить 30% проекту газопроводу "Сахалін-1". Також компанія інвестувала в ТОВ "Волгоград полімер", його збиралися запустити в 2023 році.

Асортимент компанії дуже широкий - від одягу і продуктів харчування до сталі і хімічних матеріалів. Компанія має 14 філій в Росії.

Раніше повідомлялося, що австрійський міжнародний машинобудівний концерн Andritz призупинив нові операції в Росії.